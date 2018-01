Ladies and gentlemen, estrenamos página de autor en Amazon.es y resplandece un montón porque los colores de las portadas de los tebeos están muy bien conjuntados, ahora solo me falta convencerles a ustedes para que entren y me pongan reseñas o al menos estrellitas.

También hay una versión en Amazon.com que mola más porque incluye biografía y enlaces a las últimas actualizaciones de este blog, pero los precios de los tebeos no son tan ajustados.