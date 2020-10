Ladies and gentlemen, llegó el TMEO 157 y es un TMEO especial porque me dejaron hacer mi primera portada en una publicación de tanto prestigio y porque es más gordo de lo normal, con 8 páginas más para, cito textualmente, que se joda el puto virus.

El contexto es el de una publicación histórica, que lleva dando guerra desde 1987, pero que se apoyaba mucho en los bares y locales de ocio nocturno vascos, ellos solían los principales anunciantes de la revista y su principal vía de distribución y, con el lío de la pandemia, todo se tambalea, los bares no están para hostias, la noche no da dinero y todo se complica un poco. En pleno confinamiento primaveral hardcore, nos reinventamos y sacamos un número especial digital que se podía adquirir online a precio libre y que tuvo un éxito sin precedentes: los lectores lo acogieron con tal generosidad que entró pasta de sobras como para 3 o 4 números en papel más y algún que otro hombretón casi derramó alguna lagrimilla, pero este ya es el segundo número en papel postconfinamiento, seguimos anunciando los bares amigos sin cobrarles porque bastante jodidos están, y no sabemos qué nos deparará el mañana, si queréis TMEO habrá que mover el culo hasta una tienda de tebeos o pillarlo online aquí. Y si sois blogueros o periodistas o influencers o algo así, hablad un poco de nosotros, cabrones, no os guardéis todos los elogios emotivos para luego a ver si cierra la revista, que tampoco es el primer bache que sobrevivimos y la idea es sobrevivir este y unos cuantos más.

