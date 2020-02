Segunda edicion de CARDIO

Ladies and gentlemen, ya está a la venta la segunda edición de CARDIO, que es como la primera pero con una fajita molona y con más varillas de gafas dibujadas, que en la primera edición me olvidé de dibujar la varilla de las gafas en un par de viñetas y casi nadie lo había notado pero a mí me ponía un poco nervioso.

Igual que la primera, se puede conseguir en papel por solo 6 euritos, y en PDF por el precio que tú quieras, incluso gratis si vas apurado. MÁS INFORMACIÓN.