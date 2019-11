En la paradita solidaria de libros de segunda mano he encontrado este uno intitulado RT #15M que recoge fotos y tuits de la primavera de 2011 y resulta que en el capítulo sobre la represión policial salen tuits míos y nadie me avisó, me entero ahora de causalidad. Mi Twitter es @Listocomics y estoy encantado de que mis tuits y viñetas corran por los sitios, todo lo mío es vuestro, pero avisad, que es gratis, y así puedo poner mi granito de arena en la promoción del libro antes de que esté en las paraditas solidarias de libros de segunda mano.