Recuerdos del Cruïlla 2022

El festival Cruïlla 2022 moló mucho. Hacía tiempo que no me hacían sentir tan importante, incluso me dejaban entrar en un backstage en el que había un grifo de cerveza con el que podía rellenarme el vaso tantas veces como quisiera. Contra todo pronóstico y a pesar de haberme descamisado y enmascarado, quedé eliminado enseguida del Gran Torneo de Combates de Dibujantes, pero aprendí a muralear y nos quedó un mural chulísimo y encima hice un montón de amigos y vi conciertos. Vivan el Cruïlla, Roger Petra, El Estafador y el Disseny Hub Barcelona, ojalá una movida de estas cada semana.

Aquí mi montón de fotos del mural, el backstage y las movidas estafadoriles.

Aquí el vídeo promocional que hicieron los amigos de Disseny Hub:

Y aquí el que hizo el menda con mi montón de fotos y una canción de Bord:

Y aquí el listado de viñetas festivaleras del Listo sobre los grupos que tocaban y el ambiente que se respiraba: Hype, Cartel, Pedro Navaja, Ay mamá, Tanxungueiras, La imposibilidad de abarcarlo todo, Burbujas de amor, Molotov, Jo mai mai, Jack White de los White Stripes, La cátedra, Los últimos coletazos de la pandemia, Yo ya y Dormir abrazado.