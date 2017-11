Estuve un tiempo escribiendo artículos para la Revista de Letras y a alguien le debían de gustar porque solían aparecer luego durante bastante tiempo en su lista de artículos más leídos, pero, así como mi entusiasmo iba creciendo y los artículos me salían cada vez más largos, el del prestigioso espacio cultural de La Vanguardia debió ir menguando porque llegó un momento en que ni me publicaron más artículos ni me respondieron más mails. Pero ya era demasiado tarde, ya le había pillado el gustillo y no podía parar, ahora los pongo directamente aquí (los ofrecí también a otros medios y tampoco se entusiasmaron, me los quedaré para mí y en cuando tenga unos cuantos los juntaré en un librito).

Las versiones de los artículos que aparecieron en la Revista de Letras habían sido editados, y no estoy seguro de que fuesen mejores que las versiones originales pero sí que eran más cortas. Aquí están las versiones originales, un poco más brutas y un poco más largas, con más chistes y más digresiones por los cerros: