Fénix Cómics está muy cerca del Mercat de Sant Antoni, en la calle Floridablanca, 130, y me avergüenza no haber ido todavía nunca porque es una librería nueva que lleva mi amigo Carlos, alias Charlie, alias Sylar, y doy por sentado que debe de ser un sitio maravilloso y que hay que conocerlo. No podíamos no presentar ahí la Liguepedia. Anímense a venir, aunque solo sea a saludar, sin compromiso de comprar nada, que lo primero son las personas.

Y si el sábado no les va bien, el jueves estaremos en Fatbottom Books.