Ladies and gentlemen, tras El gran libro de la cinefilia y el álbum amarillo de El Listo, llegan los libros de texto de Tecnología, escritos por Xavier Àgueda, Jesús Aguilera, Yolanda Argemí, Raquel Barniol, Jordi Mazón, Montse Prats, Juan Francisco Quesada y Jonay Roda, editados por la Editorial Casals:

Son los mejores libros de texto de Tecnología que puedan encontrarse, y no lo digo sólo porque me he encargado personalmente de escribir algunos de sus capítulos ni porque en varias fotografías salgan mis manazas construyendo circuitillos y telégrafos caseros, sinó también porque si los hemos escrito ha sido para hacerlos mejor que los que ya existían.

(En serio, los autores de los libros de texto de otras editoriales no habían impartido nunca Tecnología en la ESO porque todavía no existía ni tampoco pudieron cotillear los libros de la competencia porque todavía no se habían escrito, mientras que nosotros ya contábamos con una amplia experiencia en el aula y en el taller, y sabíamos qué era lo que podía mejorarse y a eso nos hemos dedicado.)

Incluyen cualquier pijada con la que que un profesor exigente pueda llegar a soñar: desde guías didácticas a baterías ejercicios adaptados a diferentes ritmos de aprendizaje, pasando por mapas conceptuales, actividades de refuerzo, ampliación, consolidación y evaluación, programaciones de aula, orientaciones didácticas, solucionarios, infinidad de recursos digitales multimedia, contenidos perfectamente actualizados, un diseño molón y videos que ilustran paso a paso la realización de todos los proyectos.

Por supuesto, está todo en versión papel y en versión digital, en catalán y en castellano, para todos los niveles de la ESO, adaptados a todas las simpáticas variaciones de los curriculos docentes de cada comunidad autónoma.

Más info por el teléfono en el 902107007, o por mail en docencia@editorialcasals.com o en la web de Editorialcasals.com.

Otros libros de Xavier Àgueda: El álbum amarillo de El Listo, El gran libro de la cinefilia.