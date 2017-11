El otro día me invitaron a firmar un manifiesto como humorista gráfico. Era la primera vez que me invitaban a algo así y me hizo mucha ilusión, ahora entiendo perfectamente a esos intelectuales que están siempre firmando cualquier mierda que les ponen por delante.

El caso es que luego lo leí con detenimiento y me pareció un manifiesto muy razonable. Es más, quizá es uno de los pocos manifiestos entre cuyos firmantes no está Fernando Savater.

No sé si tendrá mucha repercusión por los medios de comunicación tradicionales, porque ya sabemos cómo están últimamente los medios de comunicación tradicionales, pero os lo pego aquí y os animo a compartirlo en blogs y redes sociales en caso de que estuvieseis de acuerdo en que la libertad de expresión habría que cuidarla:

#HumorAmenazado. 9 de noviembre de 2017

Los humoristas gráficos abajo firmantes ponemos de manifiesto que en estos momentos el humor está amenazado en España.

Como ya indicaba el actor Juan Diego Botto en el artículo “Delito de ficción”, publicado en el digital elDiario.es: “Una ficción solo debe ser juzgada desde un punto de vista estético, cultural, moral, ideológico o incluso político pero nunca penal.”

Recientemente hemos asistido al inesperado despido de los viñetistas Ferran Martín y Eneko las Heras que se suman a los que han ido sufriendo otros dibujantes como Romeu, Ventura, Farruqo, JR Mora, Altuna, Alfons López, Orué, Atxe o P8ladas, entre otros. El dibujante Cels Piñol sufrió la censura de una de sus conferencias en Bulgaria. A todo esto se unen las denuncias contra las revistas El Jueves y Mongolia. Otros compañeros del gremio reconocen recibir improperios de carácter personal por su trabajo.

En febrero de 2016 dos titiriteros fueron encarcelados, acusados de delitos de odio y de enaltecimiento del terrorismo. El caso fue finalmente sobreseído. Este año los presentadores del programa El Intermedio, Gran Wyoming y Dani Mateo, declararon ante la justicia imputados por delito contra los sentimientos religiosos. Absueltos.

En una democracia sana es síntoma preocupante que viñetas, tuits, gags o artículos satíricos indignen con tanta facilidad al poder, resultando muy llamativo que se tome la broma tan en serio.

La censura al humor se produce silenciosa y constantemente y no sólo en nuestro país. Nos acordamos de otros compañeros dibujantes represaliados por sus gobiernos: Ramon Esono (en Guinea), Emad Hajjaj (en Jordania), Osmani Simanca (en Brasil), Musa Kart (en Turquía) o G. Bala (en la India).

Judicializar el humor no es cosa menor, eso lo sabía muy bien el gran viñetista y humorista Gila, encarcelado por republicano y multado por su trabajo bajo la censura del dictador Franco.

Con el presente manifiesto hemos decidido dar un toque de atención a los demócratas y movilizarnos en redes sociales, bajo el hashtag #HumorAmenazado con el objeto de pedir la derogación de la Ley Mordaza y gritar a favor de la libertad de expresión, en todas sus formas artísticas.

A los medios y sus dueños, reclamamos respeto y reconocimiento a nuestra independencia y labor profesional como artistas del humor gráfico, cuya única pretensión es la de hacer reír y favorecer el pensamiento crítico de nuestros lectores.

Firman el manifiesto:

• Acapu (Ximo Segarra) – @Ximo_Segarra

• Albert Monteys – @Albert Monteys

• Álvaro Terán – @TrickyTrapper

• Àlex Gallego – @gariebo

• Àlex Santaló – @alexsantalo

• Amaníaco Ediciones – @amaniaco

• Andrés Palomino – @andresPSN

• Ant (Anthony Garner)

• Artsenal – @ARTSENALJH

• Atxe – @AtxeSinH

• Ben – @BenBrutalplanet

• Bob Estropajo – @BobEstropajo

• Calpurnio – @Calpur100

• Carla Berrocal – @pintamonas

• Carlos Azagra – @cazagra

• Carlos Escuín

• Colorín (Manuel Colorado Acal) – @m_acal

• Conde Villamediana – @deVillamediana

• Cels Piñol – @celspinol

• Chico Triste – @elchicotriste0

• Dani Pérez – @daniperezweb

• Dani Gove – @Dani_Gove

• Darío Adanti – @darioadanti

• Davite (Deuxpression) – @deuxpression

• Edgar Cantero – @punkahoy

• Elarruga (Julio Arruga Hernández)

• Els quatre gats – @Els_quatre_gats

• El Koko – @Elkokoparrilla

• @ElGranPerich

• El Lápiz Loco – @ellapizloco1

• El Mundo de Gila – @ElMundoDeGila

• El Petardo – @petardohuelva

• El último mono – @_elultimomono

• Eneko las Heras – @EnekoHumor

• Eva Hache – @eva_hache

• Esppeonza @esppeonza

• Exprai – @Exprai

• Farruqo – @PepeFarruqo

• Fer (José Antonio Fernández Fernández)

• Ferran Martín – @ferranmartin

• Florencio Arias – @Florencio_arias

• Fritz – @FritzEsegato

• Gerardo Tecé – @gerardotc

• Guille Martínez-Vela – @guillemarvel

• HUMORISTAN – @HumoristanOrg

• Igepzio en Viñetas? @Igepzio

• Igor Fernández – @igor_f_f

• Infonecedad -@infonecedad

• Iñaki y Frenchy – @inakiyfrenchy76

• Iván Pérez – @ivanper

• Iván Sarnago – @IVANSARNAGO

• Javi guerrero – @javiguerrero67

• Javirroyo – @javirroyo

• JL Martín- @JLJLMartin

• Joan Ferrús Vicente

• Jordi Riera Pujal

• Jota Jota

• JMV (Jesús Martínez del Vas) – @YedaiJamao

• Jordi Canyissà – @canyissa

• José Antonio Bernal – @J_A_Bernal

• Juanjo Cuerda – @JJCuerda

• Julio A. Serrano

• JR Mora – @JRMora

• Kap – @kapdigital

• Kevin Corner – @kevin_corner1

• Kiko da Silva – @dasilvakiko

• La Boca del Logo (Alberto Fernández )- @labocadellogo

• LaRataGris – @LaRataGris

• Lope Humor – Lope – @lopehumor

• l’Avi ninotaire (Lluís Recasens) – @AviNinotaire

• Leandro Barea – @LeandroBarea

• Luis Davila – @OBichero

• Lumpen – @el_lumpen

• Magí Garcia Viral – @mogdi

• Maikel

• Mayte Quílez – @MayteQuilez

• Malagón – @malagonhumor

• Mamen Moreu – @Mamenmoreu_

• Manel Cruz – @LaHormigaSeca

• Manuel S. de Frutos – @MSdeFrutos

• Maribel Carod – @maribelcarod

• Mart Yuls – @martyuls

• Mel – @ElChisteDeMel

• Míguel (Politiquea) – @MIGUE_dibujero

• Nadim – @nadimcomics

• Oriol Jardí – @orioljardi

• Oroz – @latiradeOroz

• P8ladas – @p8ladas

• Pablo Velarde – @JudasCartoonist

• Padylla – @Padylla

• Pau-B. – @gargotejant

• Pandza – @qPandza

• Pedripol – @pedripol

• Picatostes (Jesús Rubio) – @picatostes

• Polo – @PeaLeopoldo

• Quel – @iQuel

• Raquel G.U. – @RaquelberryFinn

• Raúl Deamo – @RaulDeamo

• Raúl Salazar – @respetocanas

• Revista EL JUEVES – @eljueves

• Revista MONGOLIA – @revistamongolia

• Ricardo Hermida – @SrPlastiko

• Ricardo Olivera

• Ricardo Peregrina – @Filiburcio

• Ricard Soler – @llapisdecolor

• Roger Crunch – @rogercrunch

• Rubén Fernández – @thefdez

• Rubert – @PandemoldeComic

• Rudy Chernicof – @RudyChernicof1

• Sejo – @Sejo_Delgado

• SHAUN – Sumo de Naranja – @SumoDeNaranja

• Sinergia Sin Control – @fred_SSC

• Sintes – @SintesHumor

• Skakeo Fanzine – @skakeofanzine

• Toni Benages Gallard – @tonibenages

• Tres (Carles Villafranca)- @tuitTres

• United Unknown – @unitedunknown

• Xavi Morató – @xavimorato

• Xavier Àgueda (Listo Entertainment) – @listocomics

• Ximi – @ximicomics

• Ykram – @ilustraguilar