Ladies and gentlemen,

volvemos a tener un perfil de El Listo en Google +.

Ya tuvimos uno este verano, pero nos lo borraron porque no querían perfiles de cosas que no fuesen personas de carne y hueso con nombres y apellidos reales. Seguramente esta cagada fue uno de los motivos por los que Google + no se comió al Facebook. Pero ya están rectificando y ya es posible hacer páginas sobre monigotes y cosas… El nivel de exigencia para entrar en el G+ ha bajado tanto que ahora hasta nos admiten al Listo y dejan que la gente lo agregue a los círculos.

Por supuesto, seguimos usando nuestra página del Listo en Facebook y el perfil del Listo en Twitter, y ahora mismo esos sí que son lo más, pero ya veremos como evoluciona todo.

Ya puestos, aprovecharemos la presente para daros las gracias a todos los que compartís las coñas del Listo por las redes sociales, pegando el enlace o dándole al botoncito de me gusta o de +1, que eso es la mejor promoción posible, nos permite darnos a conocer entre vuestros amigos y hace que encima los buscadores nos tengan mejor consideración, y eso no se paga con dinero.

¡Besitos y arrumacos!