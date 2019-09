Ladies and gentlemen, ya está aquí la Festa Major de la Vila del Mallol.

Me hace tanta ilusión haberme encargado del diseño del cartel que os voy a pegar aquí hasta el programa de fiestas:

DIVENDRES 23

Tarda, a les 20.15 XXVII REPICADA DE CAMPANES.

Seguidament, DESENA CERCAVILA POPULAR ambLA XARANGA DEL POBLE, al sector Verntallat i al barri de les Olletes.

Nit, a les 9.30: ONZÈ SOPAR POPULAR. Elecció de l’Hereu i la Pubilla de la Vila del Mallol.

Seguidament, BALLS DE SALÓ amb el conjunt CARA A CARA (WALL&POP).

Nit, a les 12: CONCERT amb un grup de la Garrotxa i MILICIANS.

A les 2.30: SETÈ CAMPIONAT MUNDIAL DE TITIUS VILA DEL MALLOL.

Macrofesta amb SWEET DREAMS (ISAAC BERTRAN) i tota la música del moment.

DISSABTE 24

Tarda, a les 3.30: XXVII CAMPIONAT DE TRUCal centre cultural Verge de les Olletes. Inscripcions mitja hora abans, al mateix centre.

A les 6: PARTIT DE FUTBOL al camp de futbol de Sant Privat.

Entre les 5.30 i les 6, VII CONCURS DE COQUES.

A les 5, X FESTA DE L’ESCUMA.

Tot seguit, tast de coques i berenar per a tothom.

Nit, a les 12: GRAN FESTA amb els DJ TKEKO¬SNEI , DJ KURBA, DJ ERNEST CODINA del Fricandó Matiner de RAC 105. Fins que surti el sol.

Servei d’autocar gratuït: (des de les 12 de la nit fins a les 6 de la matinada) Sortida de l’estació d’autobusos d’Olot (TEISA). Cada mitja hora.

DIUMENGE 25

Matí, a les 9: IX CURSA – CAMINADA. Entre Verntallat i el Mallol.

Migdia, a les 12: MISSA SOLEMNE en honor a Sant Bartomeu acompanyats de la cobla VILA DE LA JONQUERA.

Tos seguit, mitja AUDICIÓ DE SARDANES a càrrec de la cobla VILA DE LA JONQUERA.

Tarda, a les 6: AUDICIÓ DE SARDANES a càrrec de la cobla VILA DE LA JONQUERA.

A les 6: ESPECTACLE INFANTIL a càrrec dels ATRAPASOMNIS.

A la mitja part, BALLADA DE L’ESTRUGA MAIGARDA la bruixa del Mallol, acompanyada per la xaranga del poble XOT’S. Hi haurà berenar per a tots els nens.