Ladies and gentlemen, hay dos paginitas del Listo expuestas en la exposición sobre Paranoidland visitable hasta el 24 de diciembre en la biblioteca Ignasi Iglesias – Can Fabra, en Sant Andreu. Ya hubo una expo sobre este fanzine en el último Salón del Cómic de Barcelona, con motivo del premio que cosechó en el mismo, pero esta es más grande y más chula, y te permite hacerte una idea bien completa de lo que representa este fanzinazo. Además, la biblioteca Ignasi Iglesias – Can Fabra tiene un fondo especializado en tebeos y es posible llevarse en préstamo prácticamente todo lo del Listo, del álbum amarillo a la Liguepedia pasando por Gürtel Cómics.

Más información en el Bibarnabloc. y en Paranoidland.com.