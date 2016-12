El último libro de Pérez-Reverte y el último libro de Manuel Vázquez Montalbán salieron a la venta con una semana de diferencia y se parecen un montón. Bueno, por dentro no sé, pero por fuera son prácticamente iguales. El de Montalbán se titula Carvalho indaga, es una recopilación de cuentos protagonizados por el desencantado detective privado barcelonés Pepe Carvalho y llegó a las librerías el 13 de octubre, la cubierta es de color negro y en la portada sale un fumador misterioso con gabardina y sombrero.

El de Pérez-Reverte se titula Falcó, es una novela, llegó a las librerías el 19 de octubre, la cubierta es de color negro y en la portada sale o el mismo fumador misterioso con gabardina y sombrero o uno que que se le parece un montón.

Parecía que no se iba a notar mucho porque lo de Motalbán se publicó en Italia y lo de Pérez-Reverte en España, pero hoy día, gracias a la magia de internet, las noticias vuelan, y las dos portadas no tardaron a correr por Twitter. Creo que el primero en darse cuenta del parecido fue Juan, pero tampoco tardó Sono Batman en informarnos de que los dos gemelos eran en realidad trillizos: un tercer fumador misterioso con gabardina y sombrero salía en la portada de la novela Stakeout de Parnell Hall.

Y tres ya empezaban a parecer muchos fumadores misteriosos con sombrero y gabardina, pero Bundi Nao no tardó a sumar un cuarto, el de la portada de la novela Réquiem alemán de Philip Kerr, que como fumador misterioso era exáctamente igual al resto de clones, pero había tenido la suerte de que el humo de lo que fuese que estaba fumando se había convertido en la puerta de Brandenburgo.

Cuatro mellizos tan mellizos no se veían desde los tiempos de Lucky Luke y los hermanos Dalton, pero todavía faltaba que llegase Lee los lunes y siguiese la pista del fumador misterioso hasta la portada de la edición francesa de Moisson rouge de Dashiell Hammett.

Y en esto que llegó también Manuel Bartual y siguió la pista del fumador misterioso hasta los misteriosos carteles de una agencia de detectives portuguesa y de algo en chino que no sabemos qué es.

Ya puestos, Marvin el Flaco dejó el misterio prácticamente resuelto al señalar que el fumador misterioso procedía de una imagen de Getty Images titulada Private detective lighting a cigarrete.

Y Jan Thibault se fijó en que el supuesto detective privado ni siquiera era un detective, era Humphrey Bogart interpretando a Rick en Casablanca.

No pocos tuiteros sacaron la moraleja de que Feltrinelli, Alfaguara, Pegasus, RBA y Folio eran unos rácanos que preferían arriesgarse a publicar libros clónicos comprando imágenes de stock para sus cubiertas antes que pagar a un ilustrador para que les hiciese algo bonito, pero tengo un montón de amigos ilustradores y diseñadores que dicen que no, que esto no es racanería, que contratar a alguien para que te haga un dibujo es relativamente barato, que si tantos editores tiran de fotos de stock es simplemente porque son unos cutres y no tienen ni unas miguitas de amor por los libros.

* * *

Más sobre libros y cosas de leer en Los libros también son cultura.