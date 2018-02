Nos avisó @undesgraciat de que puede que el Listo salga también en un videojuego, pero no estamos seguros porque es de pixel art. He intentado contactar con el autor para preguntarle pero no me contesta. El juego tiene pinta de molar igualmente, se llama Riot: Civil Unrest.

El moñaco original, de cuando la Spanish Revolution:

Aprovecho para recordar que todo lo mío es vuestro, que todo esto está en licencia Creative Commons: podéis poner Listos en vuestros videojuegos, carteles y obras de teatro, es gratis y no hace falta ni que enlacéis listocomics.com, pero si me avisáis mejor porque así os lo puedo mandar a buena resolución y puedo ayudar a promocionar vuestras movidas.