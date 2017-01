Ladies and gentlemen, la gente del Cretino es gente de buena calidad. No sólo destilan su propia cerveza (viril, oscura, con sabor a libertad) sino que además han editado ya 19 números del prestigioso fanzine Cretino, con el que acumulan, no sólo sabiduría, sinó también varios premios saloniles.

Y ojo que este último CRETINO consta de 84 paginorras dedicadas a la música bakalao, los peinados ceniceriles y las drogas de diseño, patí y pa tu prima, y una portada que en papel todavía brilla más de lo que podría parecer y que desprende una energía tal que si usted la toca con la punta de un dedito, ya no hace falta que cene.

Y no sólo contiene viñetazas de Chos, Javierre, El Bute, Galais, Koko, Molina, Malapersona, Riquelme, Gnomo malo, Manolillo, JL Carrasco, Javi Prieto, Jagoba Prida, Nacho G, Popof, Calvo, Davín, Nacho Galilea, Kaesar, Sien, José Tomás, Carandini, Bellvi, César, Eloy, Mon, Juarma, Jate, Pelorroto, Chema García, Monsalvett, Jorge Parras, Mtx, Kalitos, Juanfran Cabrera y Fernando del Toro… sinó que además salen cuatro garabatos del Listo y un remake de este clásico sobre el amor.

Se distribuye por un montón de sitios molones pero también puede comprarse por correo.

Más información y diversión en Cretinolandia.