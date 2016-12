Los telemarketers me llaman muy a menudo, sobre todo los de Vodafone, y he empezado a subir nuestras conversaciones al Youtube. Ellos me recomiendan sus cosas y yo les recomiendo las mías.

En el capítulo uno, hablo con Francisco Bustamante, que, spoiler alert, es un poco maleducado, no muestra ningún interés por mis tebeos y termina mandándome a la mierda al cabo de cinco minutos:

En el capítulo dos, hablo con Gabriela González, que, spoiler alert, es mucho más simpática que Francisco, muestra un interés casi sincero por mis tebeos, entiende que, si desconfío de Vodafone, es porque ya he sido cliente, y charlamos de forma educada durante diez minutos:

El capítulo tres debe de estar al caer, porque raro es el día que no me llaman.