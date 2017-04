Me puse a escribir sobre Thimbleweed Park TM pero no es posible hacerlo mencionar las aventuras gráficas de los 90 y mencionar las aventuras gráficas de los 90 implica hundirse hasta las trancas en la nostalgia, un poco como cuando me puse a escribir sobre El Jueves, lo que puede que demore un poco la publicación del post. De momento, una viñetita para celebrar que el juego lleva una semana en el Steam con gran éxito de crítica y público.