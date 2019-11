Ladies and gentlemen, nuevo tebeo del Listo en papel:

14.8 x 21 cm, blanco y negro, 60 páginas

Encuadernación rústica a color

6 uritos

EL LISTO está dibujado informal pero se le reconoce por las gafas y la perilla. Suele protagonizar tiras cómicas y viñetas de humor gráfico que corren por internet pero ahora se ha venido arriba con una aventura más larga de lo normal, con una trama más compleja y con un elenco de personajes y una puesta en escena inolvidables.

CARDIO está ambientada en el mundo del fitness y resultará especialmente interesante para aquellas personas que tengan curiosidad por cómo funciona un vestuario masculino por dentro. Sin embargo, más allá de su valor documental y de las ineludibles carcajadas, nos encontramos ante un tebeo lleno de tensión dramática, acción trepidante y cuerpos tonificados del que pueden extraerse, por un lado, vértigos stendhalianos y, por otro, varias enseñanzas vitales que nos ayudarán a ser personas más equilibradas, más fuertes, más sanas y más en paz con nuestras entrañas. Una obra única, épica, de madurez, sin parangón en este medio ni en ningún otro.

Editada por Underbrain y prologada por Nacho MG.

Ahora mismo está a la venta solo en papel, pero pronto llegará también en formato libro electrónico y tarde o temprano también lo sacaremos por entregas en la web, en el Telegram y en las redes sociales (normalmente lo hacíamos al revés y resultaba poco lucrativo).

Habrá Gira Cardiovascular con presentaciones y sesiones de firmas en Oh! Cómics (30/11/19), en Fénix Cómics (fecha por concretar), en el Salón del Cómic de Barcelona (fecha por concretar) y otros sitios también por concretar que vendrían a ser casi todos los eventos y casi todos los antros interesados que no me pillen muy lejos y/o me paguen el viaje, pero lo más cómodo es comprarlo desde casa en:

