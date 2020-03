CARDIO meets COVID-19

Ladies and gentlemen,

si mañana miércoles 18/3/20 a las 17h no tenéis que ir a ningún sitio, estad atentos a las redes, que mi editor y yo nos conectaremos un ratito para hablar de los últimos días de la raza humana y de mi último tebeo que creo que todavía puede comprarse desde casa pero no tengo ni idea de si te lo trae un heroico cartero apocalíptico en plan Kevin Costner o si ya llegará luego. En todo caso, Bouman de Underbrain y el menda ya lucíamos pelazos estupendos antes del confinamiento y a día de hoy, tras el lío sobre si abrían o no abrían las peluquerías, puede que estemos hablando de palabras mayores. No sé ni a través de cuantos sitios habrá streaming del magno evento pero por lo menos a través de Youtube e Instagram.