Cardio en el programa Fahrenheit 77 de Radio Mislata

Ladies and gentelemen, el viernes 15/11/19 hablaron de Cardio en el programa rockero y cultural Fahrenheit 77 de Mislata Ràdio y hablaron de él con amabilidad y generosidad y con cuidado de no hacer spoilers y no desvelar el argumento más allá de la premisa inicial, lo que me pareció doblemente bonito. Los que se perdieron la emisión en directo pueden oír el programa en forma de podcast aquí mismo:



Lo de Cardio es a partir del momento 1:08:55, pero vale la pena el programa entero.