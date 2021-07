El Oktoberfest empieza en septiembre.

10! segundos son exactamente 6 semanas.

Los osos polares tienen se ven blancos pero su piel es negra y sus pelos transparentes.

La miel no caduca. Se ha encontrado miel de hace 5.000 años en excavaciones arqueológicas y todavía era comestible.

Vaca y baca, como ojear y hojear, se pronuncian igual pero no son lo mismo. Si llevaras una vaca sobre la baca del coche y ambas cayeran, hablando podrías decir que se te han caído las vacas o que se te han caído las bacas, pero por escrito tendrías que decir que se te han caído la vaca y la baca.

En inglés, el plural de «goose» es «geese», pero el plural de «moose» es «moose».

La cúpula del Panteón de Roma sigue siendo la mayor cúpula de hormigón sin refuerzos de acero del mundo y se conserva en buen estado desde su reconstrucción en el siglo II.

La palabra «girl» se usaba para designar a chicos de ambos sexos pero terminó usándose sólo para chicas.

Los cisnes salvajes pueden volar. Los que hay en los parques están mutilados para que no se escapen.

Damos vueltas alrededor del Sol a una velocidad de 107,280 Km/h.

La cigüeña crotorea. El búho ulula. El elefante barrita. La ballena canta. El grillo estridula.

Había unos monjes budistas llamados sokushinbutsu que se iban momificando en vida. Seguían dietas estrictas para reducir la cantidad de grasa y agua de su cuerpo e iban ingiriendo pequeñas dosis de un veneno que también servía como líquido embalsamador, y luego cuando estaban preparados se tumbaban en un sarcófago y se morían.

Los delfines se drogan por diversión, jugando a pelota con peces globo que, para defenderse, segregan una sustancia tóxica que en dosis grandes mata pero en dosis pequeñas a los delfines les da vidilla.

Samuel Bronston era sobrino de Leon Trotsky.

Algunos anfibios tienen un tercer párpado, la membrana nictitante, que está perforado para que puedan mantenerse alerta mientras duermen.

El batería de Def Leppard perdió el brazo izquierdo en un accidente de coche. Los médicos lograron volvérselo a poner pero se le infectó mucho y se lo volvieron a amputar y al final tuvo que aprender a tocar la batería con solo el brazo derecho y los pies.

Las abejas tienen cinco ojos.

Los balleneros españoles del siglo XVIII vieron que unas orcas atacaban y mataban cetáceos grandes y les pusieron el mote de “asesina-ballenas”. Luego alguien lo tradujo mal al inglés (como “killer whales” en lugar de “whale killers”) y luego del inglés volvió a pasar al español como “ballenas asesinas”, pero están más cerca de los delfines que de las ballenas y son bastante buena gente. No hay documentada ninguna muerte de humanos por un ataque de orca en libertad.

Las plantas también tienen tumores.

Los rotíferos se reproducen por impregnación hipodérmica, es decir que el macho no necesita penetrar una parte específica del cuerpo de la hembra, puede impregnarla donde sea, a lo loco.

A veces algunos animales como caballos, tigres y cebras levantan el labio superior y ponen caras raras y parece que se estén riendo pero en realidad están intentando oler mejor a alguna hembra que tienen cerca para saber si está en celo y hay posibilidades de planazo. Se conoce como reflejo de Flehmen.

Ártico proviene del griego «arktos» que significa oso, en homenaje a la constelación Osa Menor que indica la dirección del polo norte, y Antártico viene del griego “antarktikos”, que significa “opuesto al Ártico”. Es un poco puñetero que en el Ártico haya osos polares y en el Antártico no.

Del culo de castor se puede extraer aroma a vainilla

Para girar hacia la izquierda en bici o moto tienes que girar el manillar hacia la derecha. Si vas despacio es un giro imperceptible pero a más velocidad más se nota. A esto lo llaman contramanillar o counter steering y la mayoría de gente que va en bici o en moto no se lo cree.

No todas las especies de abejas y avispas tienen aguijón y, en las especies que lo tienen, lo tienen únicamente las hembras porque el aguijón es un órgano ovopositor transformado e impregnado de veneno.

Las abejas reina acumulan el semen durante años para ir poniendo huevos. Si no fecundan el huevo, nace un macho, si lo fecundan, nace una hembra que será obrera o reina según lo que le den para comer. Las obreras usan la forma y tamaño de las celdas del panal para indicar a la reina qué es lo que les va bien que nazca.

Cuando le chupas la cabeza a una gamba, antes de llegar al cerebro, si es que llegas, te comes su estómago, páncreas, sistema reproductor, etcétera.

En España muchos de los productos que llevan aceite de colza se etiquetan como que llevan aceite de nabina para disimular porque en los 80 el aceite de colza pilló mala fama.

Casi todos los fabricantes de hornos recomiendan que los dejes enfriar con la puerta cerrada, no abierta, para evitar deformaciones. Lo suele poner en las instrucciones pero poca gente se las lee.

En España hay más animales de compañía que niños menores de 15 años.

La camiseta blanca de tirantes para hombres, en Estados Unidos la llaman “wifebeater” (zurra-esposas).

Existen fragmentos de ADN que tienen la capacidad de moverse y cambiar de sitio dentro del genoma de una célula, se llaman transposones.

Si utilizaramos uno de los objetos más rápidos creados por el ser humano, la Voyager 1, aún así tardaríamos unos 77.000 años en llegar al sistema estelar más cercano, Alfa Centauri.

La lengua de una ballena azul pesa tanto como un elefante adulto.

Rimbaud, el poeta surrealista francés, escribió toda su obra antes de cumplir 21 años y después se dedicó a viajar y al tráfico de armas.

La malaria ha matado aproximadamente la mitad de las personas que han existido desde la Edad de Piedra.

Los filtros de los cigarrillos tradicionales están hechos de lana de vidrio. Si quemas un extremo y lo aplastas con cuidado con los dedos, se solidifica y puedes afilarlo para obtener un pequeño instrumento cortante.

“Potorro” significa “salero”.

Las agujetas no están causadas por cristalitos de ácido láctico.

El invento de las ruedas de las maletas es posterior a la llegada del hombre a la Luna.

Las moscas dan un saltito antes de echar a volar. Es como si despegasen siempre en dirección perpendicular a la superficie en la que se apoyan y es el momento que los entendidos aprovechan para cazarlas.

En el Nuevo Testamento oficial de la Iglesia Católica, San Pablo de Tarso explica que para ser un buen obispo hay que estar casado y solo con una mujer. (1 Timoteo 3, 2)

Debido a un fenómeno llamado triboluminiscencia, al despegar un trozo de celo del rollo se producen suficientes rayos-X como para hacer una radiografía.

Los porcentajes se pueden invertir: el 8% de 50 es lo mismo que el 50% de 8

La seda es un biomaterial tan útil que evolucionó de forma independiente en 23 especies de insectos y al menos una vez en arañas, crustáceos, pseudoscorpiones, garrapatas o ácaros y miriápodos.

Los buitres han dejado de anidar en Portugal, prefieren quedarse en España porque Portugal cumple la normativa europea que obliga a retirar las vacas muertas y España no tanto.

Estaba prohibido que las mujeres actuaran en el teatro isabelino inglés (1578-1642). Los personajes femeninos tenían que interpretarlos hombres disfrazados.

Que el meteorismo tiene más que ver con los pedos que con los meteoritos.

Los habitantes de Río de Janeiro son fluminenses y los habitantes de Aguascalientes son hidrocálidos.

El humilde lepero conocido como Juan de Lepe, fue bufón del rey de Inglaterra y también rey de Inglaterra durante un día tras ganarle el reino a Enrique VII en una partida de cartas.

Juan en latín se escribía IVAN, y así de un nombre salieron dos.

«Jamás» significa «nunca», «siempre» y «alguna vez».

Seguramente es mentira pero dice la leyenda que a los Josés se les llama Pepe por las siglas PP de Pater Putativus y a los Franciscos se les llama Paco como abreviatura de San Francisco de Asís, PAter COmunitas.

La Nocilla se inventó en Donosti como una copia de la italiana Nutella pero más barata y con menos avellanas.

John Cage compuso una canción llamada Organ²/ASLSP (As SLow aS Possible), que comenzó a tocarse en 2001 en una iglesia alemana y cuyo primer acorde sonó durante dos años. Si nada se tuerce, durará hasta 2640.

El voto femenino no se consiguió aprobar en Suiza hasta 1971. Se aprobó, claro, con referéndum de solo hombres.

Los humanos coincidimos genéticamente en más de un 99 % con los chimpancés y en más de un 60 % con los plátanos.

Simeon II de Bulgaria fue expulsado del país en 1946 cuando este se convirtió en una república. Volvió al cabo de 55 años, fundó un partido político, se presentó a las elecciones y ganó. Es el único caso de un rey depuesto que ha recuperado el poder democráticamente.

Los líquidos tienden a volverse más densos cuando se enfrían pero el agua es especialita: alcanza su máxima densidad a 4ºC y se dilata al calentarse por sobre de esa temperatura o al enfriarse por debajo de esa temperatura y al congelarse. Por eso se congela primero la parte de arriba de los lagos y no la de abajo, permitiendo la vida subacuática.

La canción Sofía de Doctor Pop (1975) fue censurada porque la futura reina también se llamaba así. Tuvieron que reeditar todos los discos cambiando Sofía por Lucía y en el título y la letra de la canción.

Aristóteles definió los cinco sentidos que suelen explicarse en las escuelas. Los científicos actuales cuentan más de cinco pero no terminan de ponerse de acuerdo sobre cuántos.

Los vehículos de combate se llaman tanques porque, mientras se diseñaban y probaban, se intentó despistar al enemigo con el rumor de que eran tanques de agua móviles para el avituallamiento de las tropas.

Los tiburones son ovovivíparos y cada madre suele tener una sola cría porque el primero que sale del huevo se come el resto.

Liechtenstein fue a la guerra Austro-Prusiana con 80 soldados y volvió con 81 porque no hubo bajas e hicieron un amigo.

De la fruta que protege la nuez emana cianuro. Es poco recomendable ponerse a dormir a la sombra de un nogal porque luego te duele la cabeza.

El look arquetípico de las brujas con vestido oscuro, sombrero puntiagudo y escoba viene de las mujeres que fabricaban y vendían cerveza.

No se sabe dónde está la cabeza de Goya.

Los catalanes tuvieron prohibida la entrada a la república monacal de Monte Athos en Grecia hasta 2005.

Un bocadillo es más grande que un bocado.

El nombre completo de Picasso era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.

Hay vasos sanguíneos en el cuerpo humano con menos diámetro que los glóbulos rojos que los glóbulos rojos que llevan el oxígeno a través de ellos. Los glóbulos rojos se estrujan y retuercen y pasan igualmente.

Saturno tiene en su polo norte una tormenta permanente con forma de hexágono.

Vacas y orcas son más similares genéticamente que vacas y caballos.

Cuando se habla de algo asado todo el mundo piensa en comida y nunca en un objeto con asas.

Fèlix Millet pagó la boda de su hija con más de 80.000 € de dinero público, y encima le cobró a su consuegro 40.000 € haciéndole creer que la pagaban a medias.

Los centauros tienen dos cajas torácicas.

Los meses de 30 días se alternan con los de 31 excepto febrero que le faltan uno o dos y julio y agosto que van seguidos y tienen ambos 31 días porque los emperadores correspondientes eran muy chulos.

La banda Van Halen, en su pliego de condiciones para actuar, pedía un cuenco de chocolatinas de colores pero que no tuviera ninguna de las de color marrón. Así se aseguraban que los promotores se habían leído atentamente los pliegos, no solo para chulear sino para evitar accidentes porque en sus conciertos usaban mucha potencia y mucho peso y había que asegurarse de que la infraestructura era la adecuada.

En España hay 11.000 vértices geodésicos. Suenan a canción de Franco Battiato y parecen estatuas rotas o a medio construir, pero son así: son pilares de 120 centímetros de altura y 30 de diámetro sobre bases cúbicas de hormigón. Su utilidad es identificar una posición exacta calculada con mucha precisión de cara a hacer mapas. Todos los vértices geodésicos deberían tener una placa identificándolos como tales, pero a muchos se la han arrancado.

Los árboles de los cementerios suelen ser cipreses porque sus copas se elevan simbólicamente hacia el cielo pero también porque sus raíces tienden a ir hacia abajo y no hacia los lados, y así no levantan las tumbas.

El pelo del gato da alergia, pero sí que dan alergia la orina, la caspa y la saliva de gato, y la saliva seca se les queda pegada en el pelo cuando se lavan a lengüetazos.

Los cerdos no sudan.

Los ornitorrincos no tienen pezones, sus hembras secretan la leche a través de toda su piel y las crías deben lamerla del pelo que recubre su cuerpo.

1 = 0,999999999999…

Cuando la momia de Ramses II fue trasladada a París para un tratamiento contra los hongos, se dieron cuenta de que, tratándose de restos humanos, la ley exigía que tuviera un pasaporte, así que le sacaron uno.

El nombre Vanessa se lo inventó Jonathan Swift, el de los viajes de Gulliver.

Las panteras negras no existen como especie, son leopardos o jaguares con melanismo.

La historia de las plagas bíblicas de Egipto podría ser una narración exagerada y distorsionada de algo explicable por causas naturales: una erupción volcánica en Santorini provoca una nube ácida que llega hasta el Nilo, el Nilo se vuelve rojo, las ranas salen del agua contaminada, las reses mueren y atraen a los insectos, los insectos provocan epidemia y hambruna.

El bicho-bola o cochinilla es un crustáceo y es vivíparo. Con él se hacen colorantes para pintalabios y hay personas que se pintan los labios con ellos.

En julio de 1184, durante una reunión de la corte del rey Enrique VI de Alemania, el suelo de madera del segundo piso se derrumbó por el peso de los asistentes. Varios nobles cayeron al suelo del primer piso, que, del golpe, también se rompió y los nobles cayeron a la fosa séptica y, según fuentes de la época, 60 de ellos murieron ahogados en excrementos. Este bonito episodio histórico se conoce como Erfurter Latrinensturz, que en castellano sería Derrumbe de la Letrina de Erfurt.

Maurice Ravel escribió cada una de las partes de Le tombeau de Couperin como homenaje a cada uno de sus seis amigos muertos en la Primera Guerra Mundial y el concierto para la mano izquierda para el pianista Wittgenstein, que en el conflicto había perdido la mano derecha.

Serratia marcescens es la bacteria responsable de que bastantes testigos presenciales creyeran haber visto con sus propios ojos la transformación de una hostia en la sangre de Cristo. La muy puñetera lo que transformaba era el almidón de la hostia en un pigmento rojo convenientemente llamado prodigiosina.

Durante una endodoncia, la cámara pulpar y de los conductos del nervio se desinfectan con hipoclorito de sodio, es decir, lejía.

Logroñés al revés es señor gol.

El nombre más común del mundo es Mohammed.

Las vacas saben subir escaleras pero no bajarlas.

El español fue la segunda lengua que se habló en la Luna. Aldrin se despidió de Armstrong antes de entrar en el módulo lunar con un «Adiós, amigo».

El Parque del Retiro de Madrid acogió un zoo humano en 1887. A las personas expuestas se las trató relativamente bien y la mortalidad fue muy inferior a la habitual en otras ferias locas europeas de la época, solo murieron 4 de 43.

Después de las figuras musicales más conocidas (redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa) existen también la garrapatea y la semigarrapatea.

El genoma más grande descubierto tiene 150.000.000.000 pares de bases (50 veces el tamaño del genoma humano) y pertenece a la planta Paris japonica.

Todo esas cosas tan curiosas y muchas más me las contaron amables tuiteros como respuesta a este tuit. Podéis darle cli-cli para horas y horas de entretenimiento y aprendizaje. Las cosas más raras las he comprobado en la Wikipedia pero si véis que todavía se me ha colado alguna trola podéis avisarme y os estaré muy agradecido.